Контрактники украли сухпайки на 4,6 млн рублей в Волгоградской области

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани жители одной из многоэтажек пожаловались на новый пункт в квитанции по оплате ЖКУ — «вознаграждение председателю многоквартирного дома», сообщает inkazan.ru . На эти цели жильцы должны выделить более 450 рублей. При этом в управляющей компании заявили, что жители сами приняли такое решение на общем собрании.

Башкирия

В Башкирии студенты жалуются на низкий уровень образования в государственных вузах, а поток желающих учиться даже на востребованных специальностях падает каждый год, пишет mkset.ru . Выпускники отмечают, что работодатели между дипломами БашГУ и целевых вузов всегда выбирают вторых.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде жители сфотографировали одну из набережных, облицованную старыми надгробиями, пишет newsnn.ru . В районной администрации отметили, что это не их ноу-хау — набережная была открыта более 50 лет назад.

Удмуртия

В Удмуртии педофила приговорили к 18 годам колонии строгого режима, пишет udm-info.ru . 44-летний мужчина признал себя виновным в изнасиловании малолетних детей. Одной из пострадавших была его дочь.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове-на-Дону не будут наказывать родственников террористов за флешмоб. Как пишет rostovgazeta.ru , они вышли к зданию суда в белых майках с портретами осуждённых за организацию террористической ячейки в Крыму.

Приморье

В Приморье браконьеров из КНДР приговорили к семи годам тюрьмы, пишет vostokmedia.com . Мужчины, вооружившись топорами и ножами, вступили в бой с пограничниками, когда те пытались их задержать за незаконную ловлю кальмара.

Омская область

Страдание детей из Омской области, над которыми издевалась опекунша, оценили в 280 тысяч рублей. Как пишет gorod55.ru , специалисты зафиксировали у троих несовершеннолетних психологическую травму из-за продолжительных избиений и оскорблений. Детей изъяли и отдали в другую семью, а с женщины прокуратура требует взыскать 280 тысяч рублей, которые разделят на троих пострадавших.

Unsplash

Оренбургская область

В Оренбурге в кондитерсой отравились 16 людей, но заведение не было закрыто. Как пишет 56orb.ru , несколько человек попали в больницу из-за плохого качества продукции. Им поставили диагноз «сальмонеллёз». Роспотребнадзор потребовал с заведения по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавших. Внесудебное урегулирование спора позволило кондитерской избежать закрытия.

Карелия

Житель Карелии стал очевидцем метеорного потока. Как сообщает karelinform.ru , мужчина нашёл обожжённый котлован и необычные камни, один из которых направят в институт геологии КарНЦ РАН для тщательного исследования.

Тюменская область

В тюменском лесу нашли рысёнка, попавшего в капкан, сообщает nashgorod.ru . Животное просидело в ловушке без еды и воды два дня. Сейчас врачи занимаются лечением трёхмесячного хищника, а активисты решают его дальнейшую судьбу: закон запрещает забирать диких животных домой, так что рысь могут отпустить обратно в лес.

Хабаровский край

В Хабаровском районе были обнаружены новые виды грибов, сообщает transsibinfo.com . Учёные обследовали долину ручья Соснинский Большехехцирского заповедника, где нашли дубовик крапчатый — ранее в этой местности такие грибы не росли. Целью работы исследователей было наблюдение и оценка процессов восстановления микобиоты после неблагоприятных зимних месяцев.

ФГБУ Заповедное Приамурье

Ставропольский край

В школе Ставрополя на одну из учениц упал потолок. Как пишет newstracker.ru , девочка находится больнице с травмами, полученными в результате удара отделочным материалом. Ситуацию взял под контроль губернатор Владимир Владимиров, министерство образования начало служебную проверку.

Челябинская область

В Челябинске учеников не пустили в школу без учителя. Детям пришлось стоять под проливным дождем на улице из-за мер по борьбе с коронавирусом. Как сообщается на портале «Курс дела» , ранее Роспотребнадзор постановил, что ученики могут заходить в учебное учреждение только в сопровождении классного руководителя, который в этот день опаздывал на работу. Родители собираются обратиться в прокуратуру.

ХМАО

Жители ХМАО обвинили школы в формальном подходе к профилактике COVID-19. Югорчане недовольны тем, как организован осмотр детей, приходящих в школу. По словам жителей региона, именно из-за такого подхода сейчас многие образовательные учреждения округа закрываются на карантин. Как сообщает muksun.fm , по мнению югорчан, все требования Роспотребнадзора выполняются формально, для галочки, поэтому дети начали массово болеть, а классы стали переводить на дистанционное обучение.

Волгоградская область

Контрактники украли сухпайки на 4,6 млн рублей в Волгоградской области. Двое военных вывезли из части в Камышине 7 289 комплектов индивидуальных рационов питания. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , один подделал документы на получение имущества, оформил его фиктивную выдачу и списание, а другой вывез сворованное. Военные были приговорены к лишению свободы сроком на шесть лет и три года соответственно.

Свердловская область

В Свердловской области врачи жалуются, что им отказывают в страховых выплатах при заболевании коронавирусом. Как пишет издание tagilcity.ru , заразившимся медикам часто отказывают в выплате страховки под предлогом того, что они заболели не на работе, а на их жалобы приходят отписки. Медики собираются устроить пикет в Екатеринурге из-за отсутствия «ковидных» доплат.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинградская область

В Петербурге родители выступили против термометрии в школе. Как сообщается на портале newia.ru , родители двух учеников выразили возмущение тем, что их детям измеряют температуру тела бесконтактным способом. По их мнению, эта процедура опасна, это вредное облучение. Из-за активного и даже несколько агрессивного поведения родителей пришлось вызвать полицию.

Хакасия

Прививки от гриппа поставили каждому десятому жителю Хакасии. Эта республика вышла на пик прививочной кампании против гриппа. К сегодняшнему дню вакцинированы уже более 55 тысяч жителей региона. Как сообщает newkhakasiya.online , завершится прививочная кампания до конца октября.

Сибирь