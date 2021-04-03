Конный поход кричащих «Ахмат – сила!» чеченцев остановили на Кавказе

https://static.news.ru/photo/cac413ba-954d-11eb-8e3f-96000091f725_660.jpg Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов остановили конный поход чеченцев, которые кричали «Ахмат — сила!». По имеющейся информации, они двигались вглубь республики. Об этом журналистам в воскресенье, 4 апреля, сообщили представители МВД по Дагестану.

Отмечается, что в группе двигавшихся на конях чеченцев было примерно 10–15 человек. Дагестанская полиция встретила их на границе с республикой. Чеченцам объяснили, что устроенное ими мероприятие не согласовано. После беседы наездники отправились обратно. Никого не пришлось задерживать.

Источник в дагестанском МВД объяснил, что чеченцы двигались к памятнику участнику Кавказской войны Байсангуру Беноевскому, который был казнён в 1861 году. По словам представителя ведомства, акция непременно должна была быть согласована с местными властями. Однако участники конного шествия этого не сделали.

Полиция их остановила, обсудили, им всё разъяснили, они совершенно спокойно развернулись обратно — и всё. Никаких конфликтов, задержаний не было, — передаёт «Подъём».

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности на территории Дагестана изъяли партию незаконной табачной продукции на полмиллиарда рублей. Об этом представители регионального управления спецслужбы сообщили в субботу, 3 апреля.

Склад с незаконной продукцией обнаружили в посёлке Ленинкент Кировского района Махачкалы. Операция была проведена ФСБ совместно с МВД, таможней и региональным ТУ Роспотребнадзора.