Кондуктор рассказала, как пассажирка родила в автобусе в Новосибирске

Пассажирка новосибирского автобуса № 28 родила прямо в нём 6 марта, что для пассажиров стало шоком, рассказала кондуктор Алина Попова «Сиб.фм». Она приняла эти роды вместе с двумя женщинами.

Первым среагировал мужчина, сидевший рядом с беременной, он попросил вызвать скорую.

Думали, ей реально плохо, а она начала штаны снимать. Пассажиры в шоке, никто не понимает что происходит. Пока я через толпу просочилась, уже вот он, ребёнок, — вспомнила Попова.

Он добавила, что попросила пассажиров выйти, когда автобус остановился, но половина осталась, кто-то даже дождался, пока женщину заберёт скорая. При этом в транспорте оказались акушерки, кондуктор дала одной перчатки, и та перевязала пуповину.

Скорая помощь, по словам Поповой, приехала через десять минут — одна из медработниц поторопила её по телефону. Ребёнка до приезда врачей завернули в покрывало с сиденья кондуктора и куртку матери, пассажиры дали для тепла пакеты.

Ну никто не ожидал, что она родит в автобусе! Она ехала с нами с левого берега чуть больше часа — мы ещё и в пробке небольшой постояли. Но так как воды в автобусе у неё не отошли, видимо, это произошло ещё дома, — рассказала кондуктор.

Особенно сильно, по её словам, волновался водитель — постоянно курил.

Ранее пассажирка родила на станции «Электрозаводская» московского метро. Роды приняли полицейские и сотрудники метрополитена.