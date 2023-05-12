Командир «Ахмата» оценил возможности ВСУ Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев не сделает ничего сверхъестественного имеющимися силами

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Рамзан Кадыров и Апты Алаудинов

Помощник главы Чечни и командир специального отряда «Ахмат» Апты Алаудинов в беседе с РИА Новости заявил, что текущие силы украинской армии не способны добиться значимых успехов. По его словам, они никак не поменяет ход войны.

Ничего сверхъестественного не сможет сделать противник теми силами и средствами, которые у него накоплены на данный момент. Никаким образом это не поменяет ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны, — отметил Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что несмотря на активизацию украинской армии в направлении Артемовска, она сталкивается с решительным сопротивлением. Он подчеркнул, что Россия — слишком мощное государство, чтобы ее могли потрясти силы в таком контексте.

Ранее минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. Там подчеркнули, что на Купянском направлении активные действия не ведутся. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем и отражены восемь атак ВСУ на позиции ВС РФ.

Кроме того, оборонное ведомство заявило, что штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска. Там уточнили, что штурм проходит при поддержке авиации и артиллерии.