Коц объяснил, почему видео спикера ВСУ с призывами убивать — не фейк Коц: видео с угрозами от Эштон-Чирилло — не фейк, поскольку Киев уже убивал

Фото: МО Украины

Сара Эштон-Чирилло

Военный корреспондент Александр Коц заявил в своем Telegram-канале, что видео трансгендера — спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, в котором она угрожала российским журналистам убийством, не является фейковым. Он объяснил это тем, что видео было опубликовано в верифицированном канале спикера и после его публикации не последовало каких-либо опровержений на официальном уровне. Публикация Эштон-Чирилло является угрозой терактами российскому журналистскому сообществу от властей Украины, считает он.

По словам военкора, охота на российских репортеров началась еще в 2014 году. Коц сообщил, что за их поимку Киев готов был заплатить $100 тысяч. На Украине также печатали «колоды карт смерти» с изображением репортеров и военкоров и раздавали их на блокпостах, отметил он.

В пользу идеи о подлинности видео военкор рассказал о полученных им перехватах ГУР, в которых украинская разведка передавала предполагаемые координаты о его местонахождении в зоне СВО.

Это не фейк, потому что мне показывали перехваты ГУР, в которых они передавали координаты моего предполагаемого местонахождения в зоне СВО с припиской «давно охотимся на этого п*****», — написал он.

Эштон-Чирилло заявляла, что Киев будет убивать «пророссийских журналистов» и движется Украина к этой цели «с помощью веры в Бога».

Сенатор Владимир Джабаров ранее заявил, что российскому спецназу или разведчикам необходимо достать Эштон-Чирилло и доставить на суд в РФ после ее угроз в адрес журналистов. Он подчеркнул, что к подобным выступлениям необходимо относиться серьезно, поскольку в настоящий момент идут боевые действия.