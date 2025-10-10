Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:09

Климатолог оценил риски Петербурга и других городов уйти под воду

Климатолог Кокорин: в XXI веке ни один из городов России не будет затоплен

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Керчь и другие прибрежные города не опустятся под воду в XXI веке, заявил KP.RU климатолог Алексей Кокорин. По его словам, к концу этого века уровень мирового океана увеличится на метр или чуть меньше.

Что такое для Санкт-Петербурга 0,5 метра? Это ничто, дамба с легкостью справится. Владивосток во время штормов постоянно подвергается накатам воды высотой намного выше 0,5 метра. И ничего. Для Владивостока рост уровня океана на половину метра окажется незаметным. То же можно сказать о Керчи, — отметил Кокорин.

Он добавил, что Азову и Ростову-на-Дону тоже не грозит оказаться под водой. Такой сценарий специалист назвал странным, поскольку Азовское море мелкое. В России в целом нет как таковых низинных мест, где возникали бы риски в связи с ростом уровня моря, подытожил Кокорин.

Ранее океанолог Филипп Сапожников предупредил, что из-за глобального потепления ряд прибрежных городов России может оказаться под угрозой затопления. По его расчетам, под водой в том числе могут оказаться Азов, Ростов-на-Дону, Керчь, Адлер, часть Санкт-Петербурга и Сестрорецк.

