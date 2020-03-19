https://static.news.ru/photo/5545a0ae-69f2-11ea-8439-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Global Look Press

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провёл закрытую встречу с генконсулом Китая в уральской столице Цуй Шаочунем. Дипломат передал градоначальнику пакет документов с методами лечения коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник в администрации города.

Это толстая папка на английском языке, которая включает в себя последние методики лечения заболевания. Речь идёт о выписках из медицинских карт выздоровевших пациентов: с упоминаем препаратов, их оптимальных сочетаний. Екатеринбург получил самые актуальные наработки на текущий момент, — приводит издание слова своего инсайдера.

Источник также отметил, что китайские власти делятся своими методичками, как правило, на коммерческой основе. Однако Екатеринбург получил информацию в благодарность за помощь КНР. Мэрия и владелец ГК «Сима-ленд», чей бизнес тесно связан с Поднебесной, Андрей Симановский отправляли туда гуманитарную помощь в разгар эпидемии.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения болезни стал продуктовый рынок города Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что он благодаря мутациям передался от животных человеку.

Исследование возбудителя продолжаются до сих пор. Так, учёным уже удалось установить, что вирус может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Учёные также предполагают , что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 219 тысяч человек, более 8 тысяч умерли, 84 тысячам удалось выздороветь. В России диагностировано 147 случаев заболевания, большинство пациентов недавно вернулись из зарубежных поездок. 19 марта в Москве скончалась пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. После вскрытия выяснилось, что причиной смерти стал не COVID-19, а оторвавшийся тромб. На момент госпитализации у пенсионерки пневмония была в начальной стадии, писал NEWS.ru.