27 августа 2025 в 07:30

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 27 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«15 БПЛА – над территорией Ростовской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

