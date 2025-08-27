Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика

В ночь на 27 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«15 БПЛА – над территорией Ростовской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.