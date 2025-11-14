Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика

В ночь на 14 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«66 — над территорией Краснодарского края, 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Волгоградской области, семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Тамбовской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Нижегородской области, один — над территорией Оренбургской области, 59 — над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении Минобороны.