Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:50

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 ноября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 14 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«66 — над территорией Краснодарского края, 45 — над территорией Саратовской области, 19 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Волгоградской области, семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Тамбовской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Нижегородской области, один — над территорией Оренбургской области, 59 — над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении Минобороны.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
БПЛА
ВСУ
СВО
