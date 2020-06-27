Калининградские власти отменили обсервацию для приезжающих из регионов

https://static.news.ru/photo/d595995e-b870-11ea-99c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При въезде в Калининградскую область гражданам России больше не нужно проходить двухнедельную обсервацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Снимается режим обсервации для граждан, прилетающих и приезжающих в Калининградскую область из других регионов России, — цитирует РИА Новости сообщение.

Впрочем, иностранцам по-прежнему придётся проходить двухнедельный карантин, говорится в сообщении. Отмечается, что в пункте пропуска Чернышевское, а также на всех станциях и вокзалах вводится обязательная проверка температуры и медосмотр на наличие признаков ОРВИ.

С 22 июня региональные власти отменили обсервацию и самоизоляцию тем прибывающим в калининградский аэропорт Храброво из других российских регионов, кто имеет регистрацию в Калининградской области, жильё в собственности и арендует его. В области действует масочный режим.

Как писал NEWS.ru, пассажиры автобуса № 30, курсирующего по Калининграду, вытолкали женщину из транспорта. Конфликт произошёл из-за того, что на ней не было маски, обязательной в условиях пандемии коронавируса.