Калининградская область и Карелия приостановят плановую медпомощь

Больницы Карелии временно приостанавливают плановую медицинскую помощь населению из-за роста заболеваемости коронавирусом. Плановая медпомощь будет приостановлена с 25 января, специализированная — с 1 февраля, за исключением смертельно опасных случаев, сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Он добавил, что медработники стационаров и диспансеров постепенно будут мобилизироваться в амбулаторное звено для помощи своим коллегам. Приостановка коснётся как взрослых, так и детских поликлиник. При этом глава ведомства сослался на Санкт-Петербург, где приостановка плановой помощи началась уже с понедельника, 24 января.

Наша главная задача сейчас — обеспечить медицинской помощью всех пациентов, которые заболели ковидом или ОРВИ. Эпидемиологическая ситуация в Карелии резко ухудшилась. Произошёл взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза, — пояснил глава министерства.

Охлопков посоветовал маломобильным гражданам, беременным, лицам старше 60 лет и матерям с детьми до трёх лет воздержаться от посещения поликлиник и вызывать врача на дом.

Калининградская область также объявила о приостановке плановой медпомощи. Заявление по этому поводу сделал главврач инфекционной Черняховской больницы Виктор Гродницкий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Планируется остановка плановой амбулаторной и плановой стационарной медицинской помощи за исключением оказания медицинской помощи по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулёз, инфекционные заболевания, онкозаболевания, — заявил медик.

Временную приостановку помощи введут в Калининграде, Советске, Гусеве и Черняховске. С 25 января планируется запуск временных центров оказания амбулаторной медицинской помощи больным с острыми респираторными вирусными заболеваниями и с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об ужесточении санитарных мер против распространения коронавирусной инфекции. Город переходит в мобилизационный режим.