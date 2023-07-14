Кадыров заявил о готовности участвовать в следующих выборах главы Чечни

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов принять участие в следующих выборах на пост главы региона. Тем самым в видеозаписи, размещенной в Telegram, он опроверг слухи о своей персоне.

Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать, — отметил глава Чечни.

Он призвал жителей республики «не брать на веру» всевозможные слухи и домыслы, которые распускают откровенные провокаторы. Их задача, подчеркнул Кадыров, подорвать авторитет руководства Чечни, представить регион нестабильным.

Нельзя идти на поводу у тех, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе, — считает Кадыров.

Он стал исполняющим обязанности президента Чечни в феврале 2007 года, позже занимал должности президента и главы республики. На последних выборах в 2021 году Кадыров набрал 99,7% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров с 3 июля отправился в отпуск, в связи с чем его функции временно будет исполнять председатель правительства региона Муслим Хучиев. Соответствующее указание разместили на сайте главы и правительства республики.