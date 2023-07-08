Кадыров ушел в отпуск Глава Чечни Кадыров ушел в отпуск, его обязанности будет исполнять Хучиев

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправился на отпуск, в связи с чем его функции временно будет исполнять председатель правительства региона Муслим Хучиев. Соответствующее указание было размещено на сайте главы и правительства республики.

Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, — говорится в заявлении.

Глава Чечни на днях отреагировал на сообщения о своей серьезной болезни, которые появились в последнее время в социальных сетях. Он заявил, что долго жить не хочет, но планирует прожить «коротко, но достойно». Кадыров отметил, что «собаки лают, караван идет». Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что глава республики находится при смерти. Также утверждалось, что Делимханов исчез после сообщений о ранении главы Чечни.

Ранее в республике временно запретили запускать беспилотники, соответствующий указ подписал Рамзан Кадыров, документ опубликован на его сайте. Ограничения будут действовать до снятия режима, введенного в рамках указа президента о мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с военным положением в новых регионах.