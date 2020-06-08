Кадыров выделил по 50 000 рублей на выкуп невест в Чечне

Выделить деньги на выкуп более 200 невест женихами, поручил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест, — сообщает издание.
Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев сообщил о снятии ограничений с организации свадеб в республике. Но при этом торжества с участием гостей необходимо перенести на более поздний срок.
Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров запретил проведение банкетов и свадеб в ресторанах Чечни. Большинство из заведений вовсе будут закрыты для посетителей. Исключение сделано только для тех, которые расположены в самых людных местах.
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