Кадыров выделил по 50 000 рублей на выкуп невест в Чечне

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Выделить деньги на выкуп более 200 невест женихами, поручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщает Forbes, каждый из женихов получит по 50 000 рублей на выкуп невесты по принятому в Чечне мусульманскому обычаю бракосочетания. При этом, по поручению Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения.

Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест, — сообщает издание.

Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев сообщил о снятии ограничений с организации свадеб в республике. Но при этом торжества с участием гостей необходимо перенести на более поздний срок.

Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров запретил проведение банкетов и свадеб в ресторанах Чечни. Большинство из заведений вовсе будут закрыты для посетителей. Исключение сделано только для тех, которые расположены в самых людных местах.