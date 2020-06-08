Регионы

Кадыров выделил по 50 000 рублей на выкуп невест в Чечне

20:03, 08 июня 2020

Выделить деньги на выкуп более 200 невест женихами, поручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщает Forbes, каждый из женихов получит по 50 000 рублей на выкуп невесты по принятому в Чечне мусульманскому обычаю бракосочетания. При этом, по поручению Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения.

Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест, — сообщает издание.

Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев сообщил о снятии ограничений с организации свадеб в республике. Но при этом торжества с участием гостей необходимо перенести на более поздний срок.

Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров запретил проведение банкетов и свадеб в ресторанах Чечни. Большинство из заведений вовсе будут закрыты для посетителей. Исключение сделано только для тех, которые расположены в самых людных местах.

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