https://static.news.ru/photo/7be12908-6d54-11ea-b1c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рамзан Кадыров запретил проведение банкетов и свадеб в ресторанах Чечни из-за пандемии коронавируса. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Кадыров уверен, что борьба с коронавирусом является на сегодня главной задачей власти. Поэтому в республике вводят ряд ограничений. В частности, запрещается проводить массовые мероприятия, включая банкеты и свадьбы в ресторанах и кафе. Большинство из заведений вовсе будут закрыты для посетителей.

Исключение будет сделано для кафе, которые находятся в самых людных местах. В ресторанах остаются работать службы доставки.

Я ответственно заявляю, что ни одна семья в Чеченской Республике не останется без продуктов питания, — заверил Кадыров.

Волонтёры ко всему прочему развозят продукты для нуждающихся семей и лиц преклонного возраста. По официальным данным, коронавируса в Чечне нет. В России на сегодня зарегистрировано 438 заболевших и 17 выздоровевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сегодня уже не осталось практически ни одного места в мире, где бы не были выявлены случаи заражения COVID-19. Инфицированные уже зарегистрированы в Гренландии и даже в небольших островных государствах Тихого океана. Статистика меняется ежедневно.