Кадыров рассказал о результатах теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/5a0ccf9c-742c-11ea-983f-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Я сдал анализ, результат отрицательный, я не болею, — рассказал глава Чечни.

Он подчеркнул, что через какое-то время повторно протестируется, поскольку общается с разными людьми и не хочет стать переносчиком болезни.

Кадыров рассказал, что не носит защитную маску и рекомендует своим посетителям также не надевать её, если они здоровы.

Я говорю: если не болеешь — сними маску, если болеешь — не заходи, — подчеркнул глава Чечни.

Министр здравоохранение республики Эльхан Сулейманов заявил, что круг контактов главы Чечни ограничен, медики проверяют состояние всех, кто к нему приезжает, чтобы не допустить заражения.

NEWS.ru писал, что Кадыров принял решение полностью закрыть границы республики с 5 апреля. Будут ограничены въезд и выезд воздушным и наземным транспортом. Исключение будет сделано для продовольственных и медицинских перевозок.

В Чечне выявлено девять случаев заражения коронавирусом. 1 апреля там от COVID-19 умерла пожилая женщина, которая приехала из Москвы. В столице она встречалась с дочерью, которая вернулась из-за границы.

Всего в России зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек излечились.