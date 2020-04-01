Кадыров рассказал о результатах теста на коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Я сдал анализ, результат отрицательный, я не болею, — рассказал глава Чечни.
Он подчеркнул, что через какое-то время повторно протестируется, поскольку общается с разными людьми и не хочет стать переносчиком болезни.
Кадыров рассказал, что не носит защитную маску и рекомендует своим посетителям также не надевать её, если они здоровы.
Я говорю: если не болеешь — сними маску, если болеешь — не заходи, — подчеркнул глава Чечни.
Министр здравоохранение республики Эльхан Сулейманов заявил, что круг контактов главы Чечни ограничен, медики проверяют состояние всех, кто к нему приезжает, чтобы не допустить заражения.
NEWS.ru писал, что Кадыров принял решение полностью закрыть границы республики с 5 апреля. Будут ограничены въезд и выезд воздушным и наземным транспортом. Исключение будет сделано для продовольственных и медицинских перевозок.
В Чечне выявлено девять случаев заражения коронавирусом. 1 апреля там от COVID-19 умерла пожилая женщина, которая приехала из Москвы. В столице она встречалась с дочерью, которая вернулась из-за границы.
Всего в России зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больниц, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек излечились.
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