Глава Чечни Рамзан Кадыров считает меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса нового типа в российских регионах, недостаточными и несвоевременными.
По словам политика, главы регионов больше выступали по телевидению и писали посты в соцсетях, чем действовали на самом деле. Кадыров заявил, что в Чечне первые меры по борьбе с пандемией стали принимать ещё 2-3 недели назад, чтобы процесс шёл постепенно и люди не волновались,
Также глава Чечни высказал готовность помогать другим регионам, в частности Ингушетии, если появится такая необходимость.
Мы братские народы, разумеется, чем можем — поможем, будь то помощь в медикаментах, продовольствии. Мы — мусульмане, братья и никуда друг от друга не денемся, хоть некоторые и пытались внести раскол между нашими народами, — заявил Кадыров.
Как писал NEWS.ru ранее, последовали примеру Москвы и Подмосковья и ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса ещё 24 российских региона.
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