https://static.news.ru/photo/64dffc14-adc6-11e9-a83e-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса нового типа в российских регионах, недостаточными и несвоевременными.

По словам политика, главы регионов больше выступали по телевидению и писали посты в соцсетях, чем действовали на самом деле. Кадыров заявил, что в Чечне первые меры по борьбе с пандемией стали принимать ещё 2-3 недели назад, чтобы процесс шёл постепенно и люди не волновались, передаёт «Царьград».

Также глава Чечни высказал готовность помогать другим регионам, в частности Ингушетии, если появится такая необходимость.

Мы братские народы, разумеется, чем можем — поможем, будь то помощь в медикаментах, продовольствии. Мы — мусульмане, братья и никуда друг от друга не денемся, хоть некоторые и пытались внести раскол между нашими народами, — заявил Кадыров.

Как писал NEWS.ru ранее, последовали примеру Москвы и Подмосковья и ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса ещё 24 российских региона.