Кадыров опроверг заявления о прорыве ВСУ в направлении Кременной Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Рамзан Кадыров

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали оборонительную линию в направлении Кременной. При этом он допустил, что существуют небольшие диверсионные группы ВСУ, которые могут совершать вылазки в этом направлении.

Командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» со звучным позывным Иран опроверг выпущенную в тираж информацию о том, что якобы укронатовские формирования прорвали линию обороны по направлению к Кременной. Иран не отрицает возможности вылазки небольших диверсионных групп в этом направлении. О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может, — заявил Кадыров.

Глава Чечни предположил, что попытки ВСУ отвоевать территорию, контролируемую спецназом «Ахмат», заранее обречены на неудачу. Он предупредил, что такие «импульсивные действия» могут привести к серьезным потерям противника в людях и технике.

Кадыров подчеркнул, что защитой жителей Донбасса занимаются бойцы одного из самых результативных подразделений Российской армии.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что командование ЧВК «Вагнер» должно было «без лишних разговоров на весь интернет» изменить тактику и имеющимися силами взять под контроль Артемовск (Бахмут). Другие российские подразделения так уже делали в ходе специальной военной спецоперации на Украине, отметил он.