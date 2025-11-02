Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 19:57

Известный актер рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе

Актер Виторган: жители Туапсе не реагировали на сообщения об атаке БПЛА

Максим Виторган Максим Виторган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Максим Виторган рассказал, что удивился отсутствию реакции жителей Туапсе на сообщение об угрозе атаки беспилотников. В своем Telegram-канале он признался, что спать ему пришлось в ванной — помещении без окон.

Смотрю вокруг… Никакой паники. Ничего не изменилось. Город живет своей жизнью. В общем, я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: а что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать прятаться?написал он.

По словам артиста, во время поездок по Израилю он не раз сталкивался с обстрелами со стороны Газы и Ливана, поэтому был спокоен, когда пришло уведомление. Он ждал, что люди пойдут в укрытия, но местные жители отмахивались от него, говоря, что «бежать некуда» и «ничего не будет».

Ранее в Израиле Виторган призывал граждан страны беречь себя и слушать указания службы тыла. По словам Виторгана, ему пришлось отменить спектакли в Бат-Яме и Тель-Авиве из-за угрозы безопасности, вызванной обстрелами Ирана.

Россия
Туапсе
регионы
атаки
