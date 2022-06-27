Известного бизнесмена и его жену нашли убитыми у себя дома в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный бизнесмен и его жена были найдены убитыми в своей квартире в посёлке Заречье ЖК «12 месяцев» в Одинцовском городском округе Подмосковья. По данным СМИ, погибшие — совладелец абхазской мобильной компании Евгений Палант и его супруга, пишет ТАСС.

По данным издания, у мужчины обнаружены множественные ножевые ранения, у женщины — одно проникающее в области груди, а также резаная рана шеи и левой руки.

Дверь в квартире закрыта изнутри ключами, — сообщил агентству неназванный собеседник.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, с места происшествия изъяты ключи, кухонный нож, другие предметы. По делу буду назначены судебно-медицинские и другие экспертизы. Мотивы убийства устанавливаются.

Telegram-канал SHOT уточняет, что тела супругов обнаружила их дочь. Евгений Палант является известным меценатом и совладельцем абхазского сотового оператора «А-мобаил». По данным канала, бизнесмен имел солидную долю в ООО «Инсталсайт», оказывающего услуги по созданию и обслуживанию систем связи.

Ранее сообщалось, что сын бывшего премьер-министра Дагестана Муртазали Меджидов признан судом виновным в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.