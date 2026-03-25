Из ДНР выдворят два десятка нелегалов

Сотрудники полиции провели масштабные рейды в ДНР, по результатам которых принято решение о выдворении 20 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В ходе проверок было выявлено 84 административных правонарушения, связанных с несоблюдением правил пребывания в России.

Принято 20 решений о выдворении за пределы Российской Федерации, — добавили в органах.

Помимо нарушения сроков проживания, оперативники обнаружили факты незаконного трудоустройства и использования поддельных миграционных карт. Силовики зафиксировали случаи фиктивной постановки на учет, по которым сейчас проводятся дополнительные проверки для возбуждения уголовных дел. Все собранные материалы направлены на рассмотрение для окончательного правового решения по каждому задержанному.

Ранее полиция провела рейд в подмосковной Балашихе. Правоохранители проверили места, где обычно собираются приезжие: стройки, хостелы и район возле железнодорожной станции Ольгино. За время проверки на 129 выходцев из Центральной Азии составили 152 протокола о нарушениях.