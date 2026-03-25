25 марта 2026 в 09:44

Из ДНР выдворят два десятка нелегалов

Полиция ДНР вышлет домой 20 пойманных нелегальных мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники полиции провели масштабные рейды в ДНР, по результатам которых принято решение о выдворении 20 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. В ходе проверок было выявлено 84 административных правонарушения, связанных с несоблюдением правил пребывания в России.

Принято 20 решений о выдворении за пределы Российской Федерации, — добавили в органах.

Помимо нарушения сроков проживания, оперативники обнаружили факты незаконного трудоустройства и использования поддельных миграционных карт. Силовики зафиксировали случаи фиктивной постановки на учет, по которым сейчас проводятся дополнительные проверки для возбуждения уголовных дел. Все собранные материалы направлены на рассмотрение для окончательного правового решения по каждому задержанному.

Ранее полиция провела рейд в подмосковной Балашихе. Правоохранители проверили места, где обычно собираются приезжие: стройки, хостелы и район возле железнодорожной станции Ольгино. За время проверки на 129 выходцев из Центральной Азии составили 152 протокола о нарушениях.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
В США узнали о главном страхе Нетаньяху на Ближнем Востоке
«Исхудала и с палочкой»: соседи в шоке от состояния Пугачевой на Кипре
СК раскрыл схему телефонных мошенников и предъявил обвинение фигурантам
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

