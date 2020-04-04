Ивановская больница закрылась на карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/23196f42-7655-11ea-8df9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ивановская областная больница закрылась на карантин, который продлится две недели, из-за положительных тестов на коронавирус у пациентов и медицинского персонала. Об этом журналистам 4 апреля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что за прошедшие сутки на территории Ивановской области было выявлено 11 человек, заражённых коронавирусной инфекцией. В их числе пациенты облбольницы и два сотрудника медицинского учреждения.

Примерно 300 пациентов, которым не требуется экстренная помощь, после получения результатов тестов отпустили домой, чтобы не допустить распространения COVID-19. В больнице остались пациенты хирургического и терапевтического профилей в реанимационных отделениях.

Вместе с больными 14 дней на карантине проведут и медики. То есть мы не будем покидать стены больницы все 14 дней карантина, и главврач в том числе. На две недели мы будем оторваны от обычной жизни и от своих близких, — цитирует пресс-служба правительства области слова главврача больницы Игоря Волкова.

Во всех корпусах будет проведена дезинфекция. Пациентов, которым понадобится медицинская помощь, примут другие медицинские учреждения области, передаёт «Интерфакс».

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека.

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

По данным на 4 апреля, в мире уже насчитывается более 1,1 млн человек, инфицированных коронавирусом, скончались свыше 59 тысяч человек, поправились более 228 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено более 278 тысяч случаев COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, 7 пациентов, у которых был подтверждён диагноз COVID-19, скончались за сутки в Москве.