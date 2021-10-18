Стала известна реакция чеченцев на публичную казнь в Грозном в 1997 году

Когда в центре Грозного в сентябре 1997 года боевики впервые провели публичную казнь, это стало большим шоком для жителей Чечни. Об этом Lenta.ru рассказал доктор исторических наук, автор книг и научных публикаций по новейшей истории региона Аббаз Осмаев.

Большим шоком стало, когда на площади Дружбы народов в сентябре 1997 года впервые была проведена публичная казнь. По уголовному делу расстреляли женщину и двух мужчин. Смертные приговоры выносят суды и в других странах. А тут казнь состоялась прямо в центре города при большом скоплении народа, — рассказал эксперт.

В 1997 году в Чечне было публично проведено несколько смертных казней, которые транслировали в том числе по федеральным телеканалам. Тогдашний президент России Борис Ельцин отреагировал на них так: «Законы шариата противоречат всем российским законам и Конституции».