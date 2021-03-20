Источник: глава Пензенской области подозревается во взятке более 30 млн

https://static.news.ru/photo/56ba04ce-8a22-11eb-8d88-96000091f725_660.jpg Фото: bbbreaking/t.me

Глава Пензенской области Иван Белозерцев подозревается в получении взятки в размере 30 млн рублей. Об этом в воскресенье, 21 марта, в разговоре с журналистами сообщил информированный источник.

Ранее стало известно, что Белозерцева допрашивают сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД. Это происходит в рамках проведения следственных действий. Также полиция проводит обыски у ряда региональных чиновников.

Позднее источник в СК РФ сказал, что Белозерцева задержали.

Он подозревается в получении взятки в размере 31 млн рублей, — передаёт ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, полиция задержала 11 бывших руководителей региональных энергокомпаний. Следствие подозревает их в причастности к хищениям на сумму более 10 млрд рублей.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что в рамках уголовного дела следователи МВД совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и Росгвардии провели 16 обысков в семи регионах страны. Фигуранты подозреваются в том, что в составе преступного сообщества с 2004 по 2019 год похитили и вывели в подконтрольные им зарубежные юрлица денежные средства производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети».