Иркутские врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего батарейку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего круглую батарейку. В настоящее время пострадавший находится на лечении в отделении хирургии детской областной больницы. Малыш получил сильный ожог не только слизистого, но и мышечного слоя пищевода, пишет KP.RU.

По словам врачей, прогнозы о возможных осложнениях здоровья ребенка делать пока рано, нужно ждать, когда сформируется рубец. Пока же специалисты надеются, что можно будет обойтись без реконструктивной пластики.

Прогнозы пока рано ставить. Сначала на месте ожога сформируется рубец. Приведет ли этот процесс к сужению пищевода, пока неясно. Хорошо, что ожог не имеет кольцевой формы. Реконструктивная пластика не потребуется. Но без последствий все же не обойтись, — рассказали в больнице.

Двухлетняя девочка в Норильске ранее скончалась спустя месяц лечения после того, как проглотила магниты. Мать умершего ребенка рассказала, что дочь 12 марта проглотила магниты, а на следующий день у нее начались боли в животе и рвота. В тот же день она была госпитализирована. 19 марта состояние ухудшилось и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 14 апреля девочка скончалась.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге медики не смогли спасти годовалую девочку, проглотившую батарейку от игрушки. В стационар она попала уже в тяжелом состоянии.