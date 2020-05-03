Индекс самоизоляции в Москве третий день подряд по утрам составляет 3,9

https://static.news.ru/photo/a58b1d36-8d16-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным «Яндекса», индекс самоизоляции на 09:00 3 мая в Москве составил 3,9, это значит, что большая часть жителей столицы находится дома. Согласно статистике, такой показатель фиксируется уже третий день подряд.

Большинство людей дома, — следует из статистики «Яндекса».

В городах Московской области число самоизолированных граждан также высоко: в Электростали, Ивантеевке, Фрязино и Королёве индекс равен 4,1.

Индекс самоизоляции оценивает уровень активности городских жителей по шкале от 0 до 5, где 0 означает, что на улицах много людей, а 5 — практически никого нет.

Как писал NEWS.ru, индекс самоизоляции на 09:00 2 мая в Москве составил 3,9. Накануне и неделю назад (25 апреля) в это же время индекс был таким же (3,9), при этом до коронавируса субботний индекс составлял 2,9.

Руководитель проектов «Яндекса» по информированию о коронавирусе Антонина Самсонова рассказала, что сейчас всё больше россиян стали выходить на улицу. Первую неделю люди воспринимали как отпуск, у них были психологические и финансовые возможности оставаться дома, теперь же они стали менее ответственно относиться к введённым мерам.