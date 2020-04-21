Всё больше россиян отказываются от самоизоляции

https://static.news.ru/photo/092e64fa-83f9-11ea-9d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель проектов «Яндекса» по информированию о коронавирусе Антонина Самсонова рассказала о соблюдении режима самоизоляции в России. По её словам, всё больше россиян выходят на улицу.

Первую неделю люди воспринимали как отпуск, у них были психологические и финансовые возможности оставаться дома. Теперь россияне стали менее ответственно относиться к введённым мерам, отметила она в эфире «России 24».

Специалисты компании изучают жизнь городов и усилия, предпринимаемые властью для улучшения ситуации. В лидерах сейчас Москва, где индекс самоизоляции вырос на 2,9 балла. Также среди городов с лучшим приростом Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа и Санкт-Петербург.

В целом, мы видим, что ни у одного города-миллионера в России, если посмотреть на балл самоизоляции за 20 апреля, нет оценки выше 4,0 баллов. В этом смысле мы видим, что был период, который был в начале апреля, в 1-10 числах, когда все города довольно существенно улучшились, но сейчас мы не видим позитивной динамики, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что в российских регионах начинает нарастать недовольство мерами, предлагаемыми государством в качестве противодействия пандемии коронавируса. В частности, во Владикавказе прошёл стихийный митинг, который постепенно перерос в онлайн-акции в разных городах страны с требованием решительных действий — вплоть до ввода режима ЧС.