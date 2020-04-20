В российских регионах начинает нарастать недовольство мерами, предлагаемыми государством в качестве противодействия распространению коронавирусу. Стихийный митинг во Владикавказе с требованием отставки главы республики Вячеслава Битарова постепенно перерос в онлайн-акции в разных городах страны с требованием решительных действий — вплоть до ввода режима ЧС. В свою очередь оппозиция уже отреагировала на ситуацию, призывая граждан добиваться от властей прямых выплат населению и отмены налогов для малого бизнеса. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, число протестных акций будет увеличиваться, и не только в онлайне.

Из офлайна в онлайн

На очередном совещании в Ново-Огарёво президент России Владимир Путин констатировал , что ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся сложной. Однако, по его словам, власти всё-таки удалось несколько притормозить этот процесс за счёт профилактических мер. Тем не менее режим самоизоляции и предложенные правительством решения столкнулись с серьёзными проблемами.

Kremlin Pool/Global Look Press

В понедельник, 20 апреля, во Владикавказе прошёл стихийный митинг против действующего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Собравшиеся не только требовали его отставки, но и выступали против объявленного властями режима самоизоляции, из-за которого многие лишились работы и средств к существованию. В этот же день к протестам уже в режиме онлайн начали подключаться и другие регионы. Первый виртуальный митинг с использованием приложения «Яндекс. Навигатор» прошёл в Ростове-на-Дону, затем похожие акции охватили и другие российские города — Екатеринбург, Самару, Санкт-Петербург и Москву. Основные требования, выдвигаемые виртуальными митингующими, — отмена «нерабочих дней» и введение на территории страны режима ЧС с соответствующими выплатами населению.

Деньги — людям

В свою очередь оппозиционный политик Алексей Навальный разместил у себя в блоге видеоролик, в котором предложил свой вариант поддержки населения в условиях пандемии. Так, его политическая программа «5 шагов для России» предполагает, в частности, единовременные денежные выплаты всему населению России, включая детей, отмену платы за услуги ЖКХ, а также безвозмездные выплаты и отмену налогов для малого бизнеса (кроме НДФЛ). Соответствующая петиция была размещена на популярных платформах change.org и «ВКонтакте». По состоянию на 20:00 мск 20 апреля её подписали более 65 тысяч и 103 тысячи человек соответственно.

В качестве примера часто приводится опыт США, Германии и ряда других стран, где напрямую раздают деньги гражданам и предпринимателям. В свою очередь в недавнем исследовании фонда «Петербургская политика» эксперты подсчитали расходы иностранных государств на поддержку населения и экономики в период коронавируса. В пятёрку лидеров вошли США, Люксембург, Германия, Франция и Япония, где в расчёте на одного жителя было выделено от 7800 до 42 138 долларов США.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная мифология

По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, проблема заключается в том, что сегодня меры, предложенные властью, большая часть населения на себе не ощутила.

Меры, предложенные властями в качестве компенсации, пока явно недостаточны. Число протестов, безусловно, будет шириться — и в онлайне, и в традиционном формате. Люди ведь в курсе, что другие страны оказывают помощь своим гражданам и экономике в гораздо большем объёме. Режиму лучше раскошелиться сейчас, пока это будет выглядеть как жест доброй воли, чем сделать это потом — под давлением недовольных. Аббас Галлямов политолог политолог

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что сложившаяся ситуация обнажила раскол в обществе.

Есть и страх, и раздражение, и тревожность за материальное положение. Причём нередко в одной и той же голове. А мест, где можно было бы это всё проговорить, нет ни в политике, ни в медиа, ни в разнообразных симулякрах. Поэтому такой формат — одновременно коллективный психоаналитик и коллективный организатор. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Вместе с тем политолог в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что пока уровень содержательной и организационной готовности к таким акциям крайне невысок.

В то же время протестной риторике сейчас легко попасть в повестку, и она может касаться более чувствительных для граждан тем, нежели в прошлом. С другой стороны, возможностей для манёвра у власти много, хотя неясно, станет ли она ими пользоваться, — подчеркнул эксперт.

Со своей стороны руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв отметил в беседе с NEWS.ru, что вокруг темы коронавируса в России уже сложилось много мифов.

Люди вообще мало что знают. Эпоха коронавируса создала свою мифологию. Тут — ЧС, при котором якобы всем раздадут деньги, маска, которая спасает (а лучше две), карантин, который способен покончить с эпидемией за пару недель, если сядут все, и т. д. Это у одних. У других недоверие к предлагаемым мерам, недооценка серьёзности угрозы, убеждённость, что их лично вирус не затронет. На самом деле ситуация в отдельных регионах недалека от социального взрыва, просто отсрочен эффект безденежья и роста цен, потери работы, бизнеса. Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» руководитель «Политической экспертной группы»

По мнению политолога, социальные волнения начнутся не в относительно благополучных Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках, а как раз в регионах типа Северной Осетии.

Абсолютно правы те, кто говорит, что протесты в Интернете — это сбывшаяся мечта власти. Протест в Интернете, электронное голосование, цифровой контроль — звенья одной цепи. Опасен выход на улицу, — сказал он.

Меры, предложенные властью, могут удовлетворить лишь часть бюджетников, которые получили дополнительный оплаченный отпуск, но и они, сталкиваясь с теми или иными ограничениями, могут проявить недовольство, подытожил Калачёв.