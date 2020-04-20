Жители Ростова вышли на виртуальный митинг

https://static.news.ru/photo/fbfb00fa-8316-11ea-94a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовчане устроили митинг в Интернете. Они пишут, что людям не хватает денег на еду.

Жители города оставляют соответствующие комментарии при помощи инструмента «Разговорчики» на «Яндекс.Картах». Отметки с сообщениями о недостатке еды появились возле здания правительства Ростовской области.

Авторы требуют разрешить людям работать или ввести режим чрезвычайной ситуации, так как в данный момент жители имеют право на свободное перемещение.

У власти мозги поплыли, отстранить и в психушку отправить, — написал один из участников виртуальной акции протеста.

Число сообщений превышает 20, постоянно появляются новые отметки.

Как писал NEWS.ru, в центре Владикавказа проходит митинг. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также они выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом и обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции.

В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.