Жители Ростова вышли на виртуальный митинг

Ростовчане устроили митинг в Интернете. Они пишут, что людям не хватает денег на еду.
Жители города оставляют соответствующие комментарии при помощи инструмента «Разговорчики» на «Яндекс.Картах». Отметки с сообщениями о недостатке еды появились возле здания правительства Ростовской области.
Авторы требуют разрешить людям работать или ввести режим чрезвычайной ситуации, так как в данный момент жители имеют право на свободное перемещение.
У власти мозги поплыли, отстранить и в психушку отправить, — написал один из участников виртуальной акции протеста.
Число сообщений превышает 20, постоянно появляются новые отметки.
Как писал NEWS.ru, в центре Владикавказа
В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.
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