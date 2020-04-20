Силовики начали задерживать митингующих против самоизоляции во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/bacd6964-8303-11ea-890a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать жителей Владикавказа, вышедших на «народный сход». Активисты выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом в Северной Осетии.

Также они обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции, передаёт «ОВД-Инфо». Люди требуют от властей разъяснения ситуации и материальной поддержки.

В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.

Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек. К ним вышел глава региона Вячеслав Битаров, который пообещал, что всех задержанных отпустят. По его словам, от коронавируса можно защититься только дома. Однако из толпы у него спросили, почему в таком случае продолжает работу принадлежащий политику пивной завод.

Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительства во главе с Виталием Калоевым.