Силовики начали задерживать митингующих против самоизоляции во Владикавказе

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать жителей Владикавказа, вышедших на «народный сход». Активисты выступают против недостаточного информирования о ситуации с коронавирусом в Северной Осетии.
Также они обращают внимание на потерю работы из-за введённого властями режима самоизоляции,
В настоящий момент задержаны три человека, как минимум на одного из них составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.
Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек. К ним вышел глава региона Вячеслав Битаров, который пообещал, что всех задержанных отпустят. По его словам, от коронавируса можно защититься только дома. Однако из толпы у него спросили, почему в таком случае продолжает работу принадлежащий политику пивной завод.
Как писал NEWS.ru, акция проходит в центре города на площади Свободы. Собравшиеся требуют отправить в отставку руководство Северной Осетии и назначить временное правительства во главе с Виталием Калоевым.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен