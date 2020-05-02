Индекс самоизоляции в Москве утром составил 3,9

https://static.news.ru/photo/d35d9886-8c46-11ea-b100-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным «Яндекса», индекс самоизоляции на 09:00 2 мая в Москве составил 3,9, это значит, что большая часть жителей столицы находится дома. Согласно статистике, накануне и неделю назад (25 апреля) в это же время индекс был таким же (3,9), при этом до коронавируса субботний индекс составлял 2,9.

Большинство людей дома, — следует из статистики «Яндекса».

В подмосковных городах отмечается ещё более высокий показатель самоизоляции: в Лыткарино и Железнодорожном — 4,2, в Красногорске, Лобне, Королёве и Фрязино — 4,1.

Индекс самоизоляции оценивает уровень активности городских жителей по шкале от 0 до 5, где 0 означает, что на улицах много людей, а 5 — практически никого нет.

Как писал NEWS.ru, руководитель проектов «Яндекса» по информированию о коронавирусе Антонина Самсонова рассказала о соблюдении режима самоизоляции в России. По её словам, всё больше россиян выходят на улицу. Первую неделю люди воспринимали как отпуск, у них были психологические и финансовые возможности оставаться дома. Теперь россияне стали менее ответственно относиться к введённым мерам, отметила она.