Хостел для приезжих хотят создать в Забайкалье после ликвидации стационара

Хостел для приезжих могут открыть в Харагуне Хилокского района Забайкальского края после ликвидации круглосуточного стационара в селе, рассказала в эфире читинского телевидения глава Минздрава региона Анна Шангина. По её словам, власти решают вопрос об организации учреждения в строении бывшей поликлиники.
Им владеет муниципалитет. Объект не используется. Чиновница добавила, что пациенты дневного стационара получат право ночевать в хостеле за символическую плату,
Сельчане заявили, что им неудобно обращаться в районные отделения, где всегда огромные очереди, а скорую помощь можно вовсе не дождаться. Люди поинтересовались у министра, откуда у их клиники кредиторская задолженность и почему местные власти не делают ничего для увеличения притока пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина провела встречу с жителями посёлка Харагун и извинилась перед ними за фразу про «поесть и поспать в больнице», произнесённую ранее. На распространённом ранее в Telegram видео чиновница резко высказывается о рентабельности больницы в посёлке Харагун и заявляет о закрытии ночного стационара.