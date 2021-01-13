Хостел для приезжих хотят создать в Забайкалье после ликвидации стационара

https://static.news.ru/photo/3fa813ee-55ba-11eb-86aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Хостел для приезжих могут открыть в Харагуне Хилокского района Забайкальского края после ликвидации круглосуточного стационара в селе, рассказала в эфире читинского телевидения глава Минздрава региона Анна Шангина. По её словам, власти решают вопрос об организации учреждения в строении бывшей поликлиники.

Им владеет муниципалитет. Объект не используется. Чиновница добавила, что пациенты дневного стационара получат право ночевать в хостеле за символическую плату, передаёт «МК в Чите». До этого руководитель ведомства отметила во время встречи с местными жителями, что в Харагуне нерентабельно содержать круглосуточный стационар — больница, как супермаркет, сама себя не окупит. Граждане пожаловались на отсутствие в населённом пункте круглосуточного медучреждения.

Сельчане заявили, что им неудобно обращаться в районные отделения, где всегда огромные очереди, а скорую помощь можно вовсе не дождаться. Люди поинтересовались у министра, откуда у их клиники кредиторская задолженность и почему местные власти не делают ничего для увеличения притока пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минздрава Забайкалья Анна Шангина провела встречу с жителями посёлка Харагун и извинилась перед ними за фразу про «поесть и поспать в больнице», произнесённую ранее. На распространённом ранее в Telegram видео чиновница резко высказывается о рентабельности больницы в посёлке Харагун и заявляет о закрытии ночного стационара.