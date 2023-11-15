Хоррор-квест в Петербурге закончился для ребенка госпитализацией В Санкт-Петербурге ребенка ударили по голове во время хоррор-квеста

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В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик оказался в больнице после хоррор-квеста, сообщили в региональном СК России. По предварительной информации, один из организаторов ударил ребенка по голове во время прохождения игрового задания. В настоящее время проводится проверка.

12 ноября текущего года в городе Санкт-Петербурге на квесте один из организаторов ударил 11-летнего мальчика по голове во время прохождения им игрового задания. В результате последний с серьезными травмами госпитализирован, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница разбила голову на квесте «Час дьявола» в Москве. Во время выполнения задания 14-летняя школьница ударилась об арматуру, торчащую из стены. Она прошла игру до конца и уже дома рассказала маме, что повредила голову. Девочку госпитализировали в одну из московских больниц.

Инцидент произошел на Гостиничной улице. Организаторы игры предлагают участникам окунуться в «самое колдовское время», чтобы зарядиться «незабываемыми эмоциями и впечатлениями», говорится в описании квеста.

Минувшей зимой в Санкт-Петербурге школьник с друзьями отправился на квест, где его держали прикованным к кровати, лили воск на живот и били электрошокером, а девочек таскали за волосы. По словам мальчика, это было похоже на «пыточную». Медики зафиксировали у 17-летнего ученика электротравму, ушибы мягких тканей головы, шеи и грудной клетки, а также диагностировали перелом одной из костей кисти.