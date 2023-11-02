Школьница рассекла голову об арматуру на «дьявольском» квесте в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассница разбила голову на квесте «Час дьявола» в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, во время выполнения задания 14-летняя школьница напоролась на арматуру, торчащую из стены.

Девочка рассекла голову во время квеста на Гостиничной улице, куда приехала вместе с друзьями. Организаторы игры предлагают участникам окунуться в «самое колдовское время, когда церковные дворы зевают, а сам ад выдыхает», чтобы зарядиться «незабываемыми эмоциями и впечатлениями», указано в описании квеста.

В какой-то момент во время квеста ученица резко вскочила с кровати и от страха набежала на железную арматуру. Школьница прошла игру до конца, и уже дома рассказала маме, что повредила голову.

Девочку госпитализировали в одну из московских больниц. Организаторов квеста проверяет полиция.

Минувшей зимой в Санкт-Петербурге школьник с друзьями отправился на квест, где его держали прикованным к кровати, лили воск на живот и били электрошокером, а девочек таскали за волосы. По словам мальчика, это было похоже на «пыточную». Медики зафиксировали у 17-летнего ученика электротравму, ушибы мягких тканей головы, шеи и грудной клетки, а также диагностировали перелом одной из костей кисти.