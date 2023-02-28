Петербургских школьников на квесте «запытали» до чертиков и уголовки В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения школьника на квесте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после того, как 17-летний школьник пострадал во время квеста. Мать пострадавшего рассказала «Фонтанке», что ее сын с компанией друзей отправился в квест-комнату, где его держали прикованным к кровати и били электрошокером, а девочек таскали за волосы. По ее словам, это было «что-то вроде пыточной». Медики зафиксировали у юноши электротравму и ушибы мягких тканей головы, шеи и грудной клетки, а также перелом одной из костей кисти.

Девчонок таскали за волосы, мальчишка один почти весь квест — а он длился час — пролежал прикованным к кровати. Это было что-то вроде пыточной. Актер лил ему воск на живот и грудь и бил электрошокером по рукам, — рассказала мать пострадавшего подростка.

По словам женщины, во время квеста для устрашения подросткам показывали трансляцию с «пытками» одного из товарищей. Как она говорит, юношу в первый раз ударили после того, как он сказал актеру, что эти кадры не кажутся его жуткими.

У одного парня огромный волдырь в паховой области, еще бы чуть-чуть — и удар не совсем по ноге пришелся. У девчонок битые локти и ссадины, — сказала она.

На сайте организации в описании к квесту говорится, что стены этого места «пропитаны болью и ужасом», а «уровень страха» составляет «до чертиков». При этом указано возрастное ограничение 14+, но, как рассказала женщина, паспорт у ребят никто не спрашивал. Спустя несколько дней директор организации попросила прощения за это, семье вернули деньги в размере 5,5 тысячи рублей.

Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 25 февраля 2023 года во время прохождения квеста в одной из коммерческих структур в Адмиралтейском районе города 17-летний участник игры получил повреждения. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении ведомства.

Прошлой осенью в Москве несколько подростков пострадали при пожаре во время хоррор-квеста. Адвокат потерпевших рассказывал, что во время возгорания школьники оказались заперты в клетке.