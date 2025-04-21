Хинштейн призвал к коррупционному очищению власти Хинштейн: в Курской области нужно провести коррупционное очищение власти

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

В Курской области необходимо провести коррупционное очищение власти, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Так во время очередного заседания облправительства он прокомментировал задержание экс-главы региона Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова. Трансляция мероприятия велась на странице в соцсети «ВКонтакте».

Люди, стоявшие во главе региона, в настоящий момент находятся под стражей, обвиняются в тяжких преступлениях, которые повлекли огромный ущерб бюджету. Это наглядное подтверждение необходимости коррупционного очищения системы власти в Курской области, — сказал Хинштейн.

Он добавил, что власти Курской области будут активно взаимодействовать с органами правопорядка, а также самостоятельно инициировать проверки. Хинштейн подчеркнул, что в будущем очищение рядов власти предстоит провести с еще большей силой.

До этого Хинштейн рассказывал, что Корпорация развития Курской области пропустила через себя десятки миллиардов рублей, выделенных из бюджета страны. Он назвал открытым вопрос о том, сколько из них было украдено. По его словам, прежние руководители региона не могли быть не в курсе, кому в руки поступают финансы.