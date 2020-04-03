Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/7626ea66-75c9-11ea-97f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нарушившего режим самоизоляции казанца оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба президента Татарстана.

Отмечается, что 23-летний житель столицы Татарстана был задержан 2 апреля на берегу реки Казанки. Полицейские не нашли у него ни справки от работодателя, ни смс-пропуска. Мировой судья Ново-Савиновского района Казани оштрафовал его на 15 000 рублей

По мнению властей, мужчина безответственно отнёсся к своему здоровью и здоровью окружающих, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Татарстане разработали систему спецпропусков по СМС. Теперь жителям, чтобы выйти из дома, необходимо отправить сообщение на специальный номер с паспортными данными и целью похода. После этого они получают код со сроком действия пропуска.