Губернатор Воробьёв рассказал, как пройдёт «Бессмертный полк» в Подмосковье

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые за два года акция «Бессмертный полк» пройдёт в Подмосковье в традиционном режиме, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, предыдущие несколько лет желающие не могли почтить память предков из-за коронавирусных ограничений, пишет «360».

Два года из-за ковида это было невозможно, сейчас такая возможность есть. Я уверен, в каждом городе Подмосковья, как и прежде, выйдет много семей с детьми. Это очень ценно и очень приятно, — подчеркнул Воробьёв.

По словам губернатора Подмосковья, принять участие в акции сможет любой желающий. Воробьёв считает, что неважно, какого размера «Бессмертный полк», главное, что акция пройдёт во всех городах России.

Ранее стало известно, что в Москве шествие «Бессмертный полк» традиционно пройдёт в День Победы 9 мая. Власти предполагают, что в акции примут участие около миллиона жителей столицы.