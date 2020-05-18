Губернатор в РФ уволил чиновницу после вспышки COVID-19 в доме престарелых

https://static.news.ru/photo/47cc69fc-993c-11ea-9d77-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Конашенкова Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Губернатор Алексей Островский уволили главу областного департамента по социальному развитию Татьяну Конашенкову после вспышки коронавирусной инфекции в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске.

По информации ТАСС, заражение коронавирусом подтвердилось у девяти из 40 госпитализированных постояльцев центра, 52 сотрудника оказались на самоизоляции. Ранее вспышки COVID-19 зафиксировали ещё в двух интернатах для престарелых и инвалидов.

За определённые упущения в работе, в том числе за ненадлежащее наблюдение за состоянием социальных учреждений, а также неэффективное взаимодействие с общественными организациями, мною было принято решение уволить Татьяну Николаевну Конашенкову, — цитирует ТАСС заявление губернатора.

Островский призвал новое руководство департамента «обращаться со всеми гражданами пожилого возраста как своими родными бабушками и дедушками».

Как писал NEWS.ru, сотрудницу администрации Смоленска поймали на использовании фейковой страницы для написания провластных комментариев в соцсетях.