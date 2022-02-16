Губернатор Травников обозначил три задачи по развитию медицины в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил три задачи, которые необходимо выполнить для развития системы здравоохранения в регионе. В частности, он выделил работу с медицинскими коллективами, повышение внутренней эффективности сотрудников отрасли, а также ориентированность на пациентов, пишет infox.ru.

Тем не менее из любой войны надо выходить с определёнными уроками. Среди прочего перед нами сегодня стоят три важнейшие задачи. Первое — это работа с коллективами, повышение внутренней эффективности и ориентированности на пациентов и конечный результат, — сообщил Травников.

Губернатор напомнил, что в период пандемии коронавируса профессия медика стала более престижной и уважаемой как властями, так и обществом. Травников также отметил, что сейчас многие россияне хотели бы стать фельдшерами или врачами. Он считает, что в Новосибирской области необходимо продолжать работать над устранением дефицита кадров.

Ранее Травников поручил подготовиться к частичной отмене антиковидных ограничений. Он предположил, что на этой неделе в регионе пройдёт пик пятой волны COVID.