Губернатор Рязанской области рассказал о последствиях атаки ВСУ Губернатор Рязанской области: население и объекты инфраструктуры после атаки БПЛА не пострадали

Фото: vk.com/pv.malkov

Павел Малков

Губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegam сообщил, что после атаки украинского беспилотника утром 5 декабря гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали. Он добавил, что есть погибшие и раненые среди военных.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы обязательно окажем всю возможную поддержку. Вопрос держу на личном контроле. Гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали, — написал глава региона.

Минобороны России ранее заявило, что ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. В ведомстве отметили, что ПВО смогли перехватить украинские БПЛА. Сообщается, что трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли, еще четверо получили ранения.