Губернатор Подмосковья раскрыл планы по строительству метро в регионе Глава Подмосковья Воробьев: в 2023 году в Долгопрудном откроется станция метро «Физтех»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в Долгопрудном откроется станция метро «Физтех». По его словам, она будет находиться в пешей доступности для 30 тысяч жителей города. Также он рассказал, что новые станции метро уже открылись в Котельниках и Красногорске, помимо того прорабатывается вопрос по расширению московского метрополитена до Мытищ, передает «360».

Меня часто спрашивают, когда метро придет в тот или иной город Подмосковья. Станции метрополитена уже есть в Котельниках и Красногорске, а в этом году подземка доберется до Долгопрудного <...> Прорабатываем с Москвой вопрос и по Мытищам. Это должно быть удобно и для жителей Москвы, и для жителей Подмосковья, — отметил Воробьев.

Также глава Подмосковья добавил, что строительство станций МЦД является одним из ключевых направлений развития региона. По его словам, в августе 2023 году запустят МЦД-3, а в сентябре — МЦД-4. Благодаря этому более 2,3 млн человек смогут быстрее добираться до Москвы на современных поездах.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублёво-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях.