Губернатор Петербурга объяснил проблемы с уборкой снега в городе

Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил проблемы с уборкой снега в городе в ходе прямой линии с жителями города, передаёт Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

За один «щелчок» нельзя вывезти снег из Петербурга, — заявил глава города.

Как добавляет интернет-газета Neva.Today, губернатор заявил о своей личной ответственности за уборку снега. По его словам, к настоящему моменту из города вывезли 1 млн кубометров снега против 1,3 млн кубометров за всю зиму в прошлом году. При этом глава мегаполиса отметил, что он против сброса снега в реки и каналы, так как это вредит экологии.

Два циклона есть два циклона, — приводит портал «Санкт-Петербург.ру» слова градоначальника.

На этой неделе сообщалось, что пользователи Сети заказали видеооткрытку с танцующими африканцами губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В рамках задания танцоры пригласили чиновника к себе в гости, так как у них снега нет. Пользователи таким образом раскритиковали губернатора за некачественную уборку снега в городе за последние несколько лет.