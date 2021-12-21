«Снег не убирай»: накачанные африканцы позвали губернатора Беглова в гости

Пользователи Сети заказали видеооткрытку с танцующими африканцами губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. В рамках задания танцоры пригласили чиновника к себе в гости, так как у них снега нет. Запись опубликована на странице одного из пользователей в YouTube.

Пользователи таким образом раскритиковали губернатора за некачественную уборку снега в городе за последние несколько лет. Известно, что 13 декабря в центре города из-за упавшего с крыши дома льда серьёзно пострадала женщина. При этом эксперты в сфере ЖКХ призывают не ждать помощи от властей города, а самостоятельно очистить дома от наледи.

Актёр Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru посоветовал жителям Санкт-Петербурга быть чрезвычайно осторожными, чтобы избежать падающих с крыш сосулек. Он заявил, что старается заранее выходить из дома и не ездит быстро на автомобиле, поэтому не замечает проблем с уборкой снега и ледяных глыб с крыш.

Ранее сообщалось, что в Сети набирают популярность видеооткрытки из Африки с участием полуголых мужчин и женщин. Через страницу Privet_iz_afriki в Instagram любой желающий может заказать поздравление близкому человеку. Стоит такая услуга 3500 рублей. При этом по желанию можно попросить ребят спеть популярную Happy Birthday за отдельную плату.