Боярский дал совет петербуржцам остерегаться сосулек

Актёр Михаил Боярский посоветовал жителям Санкт-Петербурга быть чрезвычайно осторожными, чтобы избежать падающих с крыш сосулек. В беседе с NEWS.ru он заявил, что старается заранее выходить из дома и не ездит быстро на автомобиле, поэтому не замечает проблем с уборкой снега и ледяных глыб с крыш.

Я не замечаю этого. Я не люблю скидывать с больной головы на здоровую. Значит, нужно пользоваться городским транспортом, либо никуда не ходить, что невозможно, либо быть чрезвычайно осторожным. Я очень осторожно езжу и заранее выхожу, чтобы не мчаться никуда, спокойно ездить, — рассказал Боярский.

Ранее 91-летний петербургский актёр Иван Краско пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину на плохую уборку улиц от снега. В письме, опубликованным изданием «Подъём», артист назвал ситуацию в Санкт-Петербурге «невыносимой для жизни из-за того, что в городе практически не убирают снег». Краско также рассказал об опасности сосулек, свисающих с крыш домов, особенно в центре. Артист попросил Путина как-то повлиять на власти Петербурга и снова сделать город безопасным для жителей.

14 декабря прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту падения ледяных глыб с крыш домов в Адмиралтейском и Центральном районах. В результате инцидентов пострадали два горожанина.