Губернатор Новосибирской области допустил введение масочного режима

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил введение в регионе масочного режима в случае обострения ситуации с коронавирусом. Однако, по его словам, сейчас обстановка стабильная, передает «Сиб.фм».

Надеемся на лучшее — готовимся к худшему. И если ситуация будет обостряться — будут вводится ограничения. К этому нужно относиться спокойно, — сказал Травников.

Он считает, что наиболее эффективной мерой по борьбе с коронавирусом является вакцинация. Однако, заметил губернатор Новосибирской области, масочный режим также играет значимую роль в борьбе с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 5685 новых случаев заражения коронавирусом. Это является максимальным показателем за период с начала мая.

Госпитализировано за 24 часа 1110 человек, выписано из больниц по выздоровлении — 4317. Жертвами инфекции за сутки стали 37 человек.

В Москве коронавирусом заразились 1670 человек. В больницы за сутки попали 159 жителей столицы, выписались — 989. Умерли от COVID восемь человек.

Накануне глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в связи с ростом заболеваемости в стране необходимо возобновить работу региональных штабов и активизировать вакцинацию россиян. Она поручила территориальным органам ведомства проверить совместно с региональными властями наличие необходимых для лечения коронавируса лекарств и обеспечить достаточное число прививочных пунктов.