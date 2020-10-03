Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями в крае из-за загрязнения воды

https://static.news.ru/photo/5c970656-05e5-11eb-b273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями косвенно связанным с загрязнением воды в акватории Тихого океана чиновникам региона.

Солодов рассказал, что 4 октября будут забраны дополнительные анализы воды, донные отложения и пробы песка в районе загрязнения для анализа. Материал направят в Москву и получат результаты в тот же день.

Сразу хочу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности, — заявил губернатор в видеообращении в своём Instagram.

Он также подчеркнул, что в целом сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что на уровне Камчатского края и России нет системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий. Солодов планирует обратиться в федеральные органы власти с предложением создать единую систему мониторинга вероятных неблагоприятных явлений в окружающей среде.

Фото и видео побережья, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями начали появляться в соцсетях три дня назад. Их вынесло на пляж после шторма. Причём местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы.

В Гринписе считают, что «на Камчатке произошла экологическая катастрофа». Организация уже обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать случившееся. Врио министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков заявил , что, по предварительной версии, причиной загрязнения мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) предложили организовать космический мониторинг ситуации с загрязнением акватории Халактырского пляжа на Камчатке. Есть несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но пока у экспертов недостаточно оснований, чтобы выбрать и озвучить одну из них, сообщил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников.