Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил мальчика, пострадавшего в результате ночного обстрела административного центра. Глава региона уточнил в своем Telegram-канале, что врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и контузию глазных яблок.
Выехал в больницу к пострадавшему ребёнку. У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и лёгкие ссадины на лице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.
Мальчика не будут перевозить в федеральный центр, поскольку прогноз врачей благоприятный и угроз для зрения нет. Гладков сообщил, что родителям предложили отправить ребенка в санаторий после выздоровления.
Ранее в Белгороде при обстреле со стороны Украины погибли четыре человека, еще четыре пострадали, среди которых и обследуемый ребенок. Минобороны России сообщило, что по городу нанесли удары начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами.
Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по результатам обстрела региона со стороны ВСУ. Протокол составили по нескольким подпунктам статьи 105 УК РФ (убийство).