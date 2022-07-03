Губернатор Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшего ребенка Губернатор Белгородской области Гладков: жизни пострадавшего в результате обстрела ребенка ничего не угрожает

Фото: vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (справа)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил мальчика, пострадавшего в результате ночного обстрела административного центра. Глава региона уточнил в своем Telegram-канале, что врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и контузию глазных яблок.

Выехал в больницу к пострадавшему ребёнку. У мальчика сотрясение мозга, контузия глазных яблок и лёгкие ссадины на лице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

Мальчика не будут перевозить в федеральный центр, поскольку прогноз врачей благоприятный и угроз для зрения нет. Гладков сообщил, что родителям предложили отправить ребенка в санаторий после выздоровления.

Ранее в Белгороде при обстреле со стороны Украины погибли четыре человека, еще четыре пострадали, среди которых и обследуемый ребенок. Минобороны России сообщило, что по городу нанесли удары начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами.

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по результатам обстрела региона со стороны ВСУ. Протокол составили по нескольким подпунктам статьи 105 УК РФ (убийство).