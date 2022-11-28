Грузчик из Севастополя на спор прострелил себе детородный орган

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе 41-летний грузчик на спор прострелил себе детородный орган, передает Telegram-канал Mash. По сведениям канала, мужчина выпивал со своим другом, когда тот предложил грузчику проверить себя и выстрелить в половой орган. После выстрела друг пострадавшего вызвал ему скорую помощь, которая госпитализировала севастопольца. Врачи прооперировали пострадавшего, но как сообщает Mash, мужчина сбежал от врачей сразу после хирургического вмешательства. По его словам, у него «зажило всё, как на собаке».

Друг грузчика спросил: «Если ты такой крутой, слабо выстрелить в себя?» Мужчине оказалось не слабо. Вызов принял и спустил курок. После — резкая боль, кровь, операционный стол и побег. По словам пострадавшего, с пахом все ок, на потенцию выстрел никак не повлиял. Зажило, как на собаке, — передает Telegram-канал.

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