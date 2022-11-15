Школьник из Петербурга случайно выстрелил в себя из найденного пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из Петербурга случайно прострелил себе руку из найденного в заброшенном доме в Псковской области пистолета, сообщает «360». Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его отец рассказал, что сейчас его сын чувствует себя хорошо.

Слава богу, хорошо, перебинтованы, — сказал он.

Несчастный случай произошел вечером 13 ноября на даче в Псковской области, рассказал отец. Его сын нашел в заброшенном доме пистолет и попытался почистить его. В какой-то момент оружие выстрелило и ранило ребенка. Родители увезли школьника в детскую городскую больницу № 2 Петербурга. Врачи диагностировали ему огнестрельную сквозную рану фаланги пальца и переломы двух фаланг. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Семиклассница из Санкт-Петербурга ранее попала в реанимацию в свой день рождения из-за жаропонижающего. Врачи диагностировали у девочки отравление. В настоящее время школьница находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 7 ноября. Около 8 утра 14-летнюю школьницу госпитализировали из квартиры на шоссе Революции. Известно, что семья девочки благополучная и на учете в отделе по делам несовершеннолетних она не состояла.